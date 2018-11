Incendio in una autorimessa, a fuoco sei caravan

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Incendio stamane in una autorimessa a Porto Torres. In azione i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. L’episodio si è verificato alle prime ore del mattino all’interno di una autorimessa all’aperto in zona industriale. Le fiamme hanno avvolto e distrutto sei caravan. ad innescare l’incendio probabilmente un corto circuito. La squadra intervenuta sul posto ha evitato che le fismme si potessero propagare alle strutture adiacenti. A supporto della squadra la sala operativa. Le operazioni si sono concluse alle prime luci dell‘alba.