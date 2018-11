OLBIA. Problemi in un sottopasso della Carlo Felice 131 al bivio per Bonnannaro. Diversi automobilisti hanno segnalato la caduta di calcinacci con il relativo pericolo per le auto in transito. Sul posto sono arrivati gli operatori dei vigili del fuoco, i tecnici dell’Anas e la polizia stradale. Dopo accurate verifiche i vigili hanno disposto la chiusura del tratto di strada.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione