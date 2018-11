Allerta Meteo arancione, criticità moderata per rischio idrogeologico in Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il sindaco di Olbia visto il bollettino emesso per la giornata di oggi e domani ha disposto il monitoraggio della polizia locale fino al termine dell'allerta. Alle 17.30 si è svolta una mini riunione del centro operativo comunale per fare il punto della situazione. Consistenti piogge dovrebbero investire la Gallura proprio nella nottata e nella prima mattinata e proseguire per tutta la giornata.