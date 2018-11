Le parole di Mister Filippi a poche ore dal derby di Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

"Le sensazioni? Le solite che si hanno alla vigilia di un incontro di campionato" attacca il tecnico dei bianchi che poi spiega però come "ovviamente la squadra è consapevole di dover interpretare la partita tenendo conto anche dell'aspetto emozionale e ambientale. Vogliamo dare una grande gioia ai nostri tifosi, una motivazione in più per andare in campo e mettere dentro tutto quello abbiamo in corpo".Credo inoltre che siano bravi ad abbassare le aspettative sul loro conto, ma è fuori di dubbio che resti una squadra composta da elementi di valore come Nuvoli, Bonacquisti, Casini e Sanna e che è stata rinforzata con giocatori che nell'ultimo campionato hanno disputato i playoff. Che modulo mi aspetto dall'Arzachena? Non so rispondere a questa domanda, ma sono sicuro che i ragazzi si faranno trovare preparati a qualsiasi evenienza".che potrebbe condizionare l'incontro. L'Olbia sa quello che vuole e, come ha dimostrato sin dalla prima giornata, è consapevole di dovere e potere abbinare all'ordine e alla pulizia tecnica quella cattiveria agonistica che può spostare gli equilibri di un incontro. Le due cose non vanno in antitesi, anzi".. L'ho vista e rivista in settimana e devo dire che a freddo sono rimasto ancor più soddisfatto della prestazione. Non abbiamo mai sofferto e siamo riusciti a essere insieme aggressivi e ordinati. È mancato solo il gol, ma ripartiamo da lì per andare a fare risultato contro l'Arzachena". In chiusura il tecnico fissa un ultimo concetto dietro al quale si cela la grande forza dei bianchi: "Le vittorie nascono all'interno di un gruppo coeso e quello dell'Olbia, ve lo posso garantire, è un gruppo eccezionale, estremamente unito e capace di far fronte a qualsiasi impegno e difficoltà".