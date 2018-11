La Dinamo cade a Cremona per 80-73

Si riprende punto a punto, la difesa biancoblu si distrae e Crawford e Aldridge ne sanno approfittare riportando Cremona avanti. Petteway e Thomas non sciupano le occasioni e capitalizzano, Diener in serata decisamente no tenta il tiro che scrive 0/7 nel suo score. I padroni di casa incrementano il vantaggio, quando parte l’ultimo giro di cronometro per il Banco è -7. I biancoblu tentano il tutto per tutto con il fallo sistematico ma la vittoria è della Vanoli che chiude il match della quinta giornata per 80-73. (Foto Ciamillo e Castoria)

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, i giganti aprono con un parziale di 7-0, Cremona si sblocca con un 2+1 di Saunders e Aldrige dall’arco. Smith e compagni mantengono le distanze, l’avvio va avanti in equilibrio e i due coach fanno ruotare i quintetti. Per i biancoblu dentro anche Spissu, Demps e i suoi piazzano il break (6-0) che li porterà a chiudere i primi 10’ di gioco sul 26-19. Pierre e Bamforth riportano i sassaresi a contatto, Cooley per il sorpasso ribadito da Bamforth dai 6.75. Gli uomini di coach Sacchetti si riportano sotto con Saunders e Carwford che firma un nuovo break Vanoli ora avanti di 7 lunghezze. Polonara con due triple blocca il tentativo di fuga dei lombardi e Smith sull’ultimo possesso della frazione riavvicina i biancoblu: si va negli spogliatoi sul punteggio di 42-40. Nella ripresa è Cooley a riportare i sassaresi alla parità, Ruzzier in gran serata dà il suo ottimo contributo assieme a Crawford e Saunders, Polonara, Spissu e Smith arginano, si va avanti ad allunghi e riagganci ed è il playmaker biancoblu a firmare con un tiro sulla sirena del terzo quarto il nuovo sorpasso Dinamo, che chiude 58-59.Se vogliamo andare a vincere più spesso fuori casa o se vogliamo puntare in alto è chiaro che dobbiamo giocare meglio difensivamente e dobbiamo riuscire a far fronte ai momenti di difficoltà - che possono essere dati da problemi di falli, da arbitraggio strano, tiri che non entrano - giocando lucidamente nei momenti chiave. Credo che tutto ciò faccia parte del nostro processo di crescita, siamo alla quinta giornata di campionato. Anche le sconfitte devono servire per apprendere e per crescere. Andiamo avanti, mercoledì c'è una partita di coppa da giocare e domenica un'altra gara importante di campionato".Parziali: 26-19; 16-21; 16-19; 22-14Progressivi: 26-19; 42-40- 58-59; 80-73Vanoli Cremona: Saunders 13, Diener, Gazzotti 2, Ricci 6, Demps 7, Ruzzier 15, Portannese, Mathiang, Crawford 24, Aldridge 13. Coach Meo SacchettiDinamo Banco di Sardegna. Spissu 2, Re, Smith 10, Bamforth 16, Petteway 11, Devecchi, Magro, Pierre 3, Gentile, Thomas 9, Polonara 15, Cooley 7. Coach Vincenzo Esposito.