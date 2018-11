Doppio allenamento per l'Olbia in vista della sfida con il Gozzano

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Smaltita la delusione post Arzachena, l'Olbia ha ripreso ad allenarsi ieri alla Basa iniziando a trasformare la rabbia accumulata in prezioso carburante per ripartire di slancio. Nel mirino della truppa di mister Filippi c'è ora il Gozzano, formazione piemontese neopromossa in Serie C che domenica, contro il Siena, ha ottenuto la sua prima storica vittoria nel professionismo.Riprendere la marcia interrottasi al Pirina è obiettivo prioritario per Pisano e compagni, apparsi nel doppio allenamento odierno estremamente determinati a trovare un pronto riscatto. Dopo il lavoro tattico per reparti del mattino alla Basa, la squadra è tornata in campo nel pomeriggio al Geovillage concludendo la seduta con una combattutissima partitella a campo ridotto.Liete notizie arrivano dall'infermeria: dopo oltre nove mesi di assenza dai campi, è tornato in gruppo Marco Piredda. Il centrocampista, accolto con grande entusiasmo dai compagni e lo staff, ha svolto la totalità di entrambe le sessioni di allenamento e ha iniziato finalmente il lavoro che lo porterà alla ricerca della migliore condizione.