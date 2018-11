Tenta il furto di un quadro, denunciato 42enne

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Questa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno denunciato in stato di libertà P.F., 42enne sassarese già noto alle forze di polizia, contestandogli il reato di furto aggravato. A seguito di una segnalazione pervenuta al 112 da parte di un cittadino che si trovava a passare nei pressi di viale Mancini, è intervenuta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile e, individuato subito il soggetto che camminava in strada in evidente stato di ebbrezza, ha notato a pochi metri di distanza da lui un quadro posto a terra.. A corroborare questa ipotesi, nel corso di una perquisizione personale effettuata nei confronti del denunciato, è stato rinvenuto sulla sua persona un coltello a serramanico, presumibilmente utilizzato per staccare il quadro dal muro. Il dipinto recuperato sarà restituito alla Banca di Sassari per tornare ad abbellire le strade della città.