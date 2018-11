Mister Filippi commenta la sconfitta di domenica dell'Olbia, ecco le sue parole

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Poi, dopo aver subito gol sul primo tiro subito da angolo, la gara ha iniziato a complicarsi e il raddoppio a fine primo tempo ci ha tolto serenità e disinvoltura. Negli spogliatoi ho detto alla squadra di ripartire pensando all'ottimo avvio di gara, i ragazzi ci hanno provato ma aver preso il terzo gol sugli sviluppi di un corner a nostro favore ci ha tagliato le gambe. In quel momento siamo usciti dalla partita, una cosa che non dovrebbe mai succedere. La squadra aveva voglia di fare bene ma è stata vittima di episodi che svelano fragilità che evidentemente abbiamo".Abbiamo perso fiducia e unità e ci siamo fatti travolgere dagli eventi". Sulla scelta di Biancu al posto di Senesi: "Sono due giocatori in costante ballottaggio, la competizione fa bene. Roberto si stava allenando bene da diverse settimane e ho voluto dargli la meritata opportunità".Io in discussione? "L'allenatore deve sempre sentirsi in discussione, anche dopo una vittoria perché l'obiettivo è sempre quello di migliorarsi. Ovviamente questa è una valutazione che spetta alla Società".