Trasferimento mercato del martedì a Olbia, in pubblicazione la graduatoria

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

: piazzale Amucano, piazzetta Rita Denza, via Napoli e area parcheggi limitrofi alla stazione ferroviaria. In data 27/11/2018 sarà pubblicata la graduatoria definitiva, redatta secondo i criteri riportati nel vigente regolamento comunale dei mercati, e tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate dai commercianti itineranti interessati. In data 29/11/2018 si procederà all’ assegnazione degli stalli che avverrà presso gli uffici comunali situati in via Garibaldi, n. 49. Per informazioni rivolgersi ai numeri 0789/52063 – 52134.