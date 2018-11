Conto alla rovescia per il 22esimo Trofeo Judo in action a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Lo staff organizzativo guidato dal maestro Angelo Calvisi, presidente dello storico club cittadino, è già al lavoro da settimane per la buona riuscita della manifestazione sotto l’egida della Fijlkam, la Federazione italiana judo, lotta e arti marziali, e con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Olbia,Il Trofeo Judo in action è la più longeva manifestazione judoistica della Sardegna, che si svolge ininterrottamente da 22 anni, e una delle pochissime che coinvolge tutte le categorie agonistiche.Naturalmente anche la squadra del Kan Judo Olbia sarà sul tatami per difendere i colori del club e della città di Olbia: gli allievi del maestro Calvisi hanno conquistato il Trofeo per tre volte nella storia della competizione, l’ultima nel 2016. Lo scorso anno ottennero comunque un ottimo risultato, confermandosi tra i migliori club sardi grazie al secondo posto ex aequo con il Centro sportivo Guido Sieni di Sassari, alle spalle della Ceracchini Cagliari per soli sei punti, e davanti al Judo club Torres. Il palazzetto dello sport Amedeo Deiana si trasformerà per una giornata in una “judo arena” con allestimenti curati per l’occasione: l’appuntamento è per le 9 e l’ingresso è gratuito.