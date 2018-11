Vergara carica i suoi compagni in vista della sfida con il Pisa

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Scocca l'ora del riscatto. Per l'Olbia, impegnata sul campo del Pisa al termine di una settimana contrassegnata dall'amarezza per il ko interno contro il Gozzano e la scossa determinata dal cambio di allenatore, adesso è tempo di voltare pagina e riprendere la marcia.A chiarirlo, con grande limpidezza di analisi e intenti, è il centrale colombiano Jherson Vergara: "Abbiamo vissuto una settimana intensa durante la quale siamo passati inizialmente da un sentimento di profonda delusione all'elaborazione di una forte rabbia e successivamente dalla rabbia a una energica voglia di riscattarci per dimostrare a tutti che la vera Olbia non ha niente a che vedere con quella che si è vista contro il Gozzano".Sul cammino si incrocia un avversario di alto lignaggio e dai valori importanti: "Siamo consci che sarà una partita difficile, il Pisa è una squadra di grande livello, ma in uguale misura sappiamo anche che una partita di questo tipo non ci spaventa perché è nelle nostre corde. Vogliamo fare risultato, per riuscirci dovremo scendere in campo con l'atteggiamento giusto, sarà determinante un approccio alla gara che richiederà dinamismo, compattezza e aggressività. Concentrati e determinati, possiamo fare male a chiunque".La prima settimana di lavoro con il nuovo tecnico è servita a mister e giocatori per iniziare a conoscersi e mettere e a oliare i nuovi meccanismi: "Dobbiamo ringraziare mister Filippi per tutto quello che ci ha dato in questi mesi e guardare avanti per raggiungere i nostri obiettivi. L'impatto con mister Carboni è stato molto positivo, ha una grande esperienza e si è posto con tutti noi nel modo migliore, stimolandoci e dandoci contenuti e carica per reagire nella maniera giusta".