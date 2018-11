Domani alla stazione marittima di Olbia il leader della Lega, Matteo Salvini

OLBIA. Parte da Olbia il tour in Sardegna del Leader della Lega Matteo Salvini, il Vice Premier incontrerà i cittadini giovedì 22 novembre alle ore 16 presso la sala della Stazione Marittima all'Isola Bianca. Ad attenderlo i militanti e simpatizzanti della Lega, ma anche semplici curiosi. Saranno inoltre presenti il Commissario Regionale Eugenio Zoffili e i Vice Commissari Dario Giagoni, gallurese doc, e l'On Guido de Martini.







Matteo Salvini proseguirà il suo viaggio in direzione Nuoro con arrivo previsto per le ore 18. Poi proseguirà per Nuoro alle ore 18.30 presso L'exmè in Piazza Mameli e Tortolì alle 21 per l'inaugurazione della sede provinciale .

