L'Entella mette Ko l'Olbia per 3-2

Schierata in campo con un elastico 4-3-3 caratterizzato dal tridente "pesante" Ragatzu-Ogunseye-Ceter, l'Olbia ha perso, di misura, ma ha lasciato il Comunale di Chiavari a testa alta. E se si mastica amaro è perché il rimpianto derivato dal ko nasconde un potenziale di talento che può regalare tante soddisfazioni.Sì, un gran peccato perché l'Olbia ha approcciato la gara nel modo giusto, andando sotto su palla inattiva per un'ingenuità nelle marcature (volée di Eramo al 18') e riemergendo con pazienza e qualità con una manovra che è piaciuta e che ha permesso a Ogunseye, sul cross di Pinna, di timbrare ancora il cartellino con un bel colpo di testa al 53'. Un rigore assegnato in seguito a un'azione confusa in area e una seconda ingenuità in fase di disimpegno sono costati due reti (Diaw al 61' dal dischetto e Mota Carvalho al 72'), ma non hanno scalfito lo spirito garibaldino dei bianchi, rimasti vivaci e in partita sino alle ultime battute., ma soprattutto a restituire l'immagine di un'Olbia mai doma, disposta a non mollare mai sino a quando l'arbitro non dice che è finita. Ed è da questa determinazione che i bianchi devono ripartire. Con la schiena dritta, verso la sfida con la Pistoiese per ritrovare i tre punti davanti al pubblico del "Nespoli".TABELLINOEntella-Olbia 3-2 | 3ª giornataENTELLA: Massolo, Cleur (62’ Belli), Pellizzer, Baroni, Germoni, Eramo (70’ Ardizzone), Paolucci, Nizzetto, Currarino (62’ Adorjan), Caturano (62’ Mota Carvalho), Diaw (80’ Zigrossi). A disp.: Paroni, Crialese, Di Paola, Benedetti, Icardi, Petrovic, Alves de Lima. All.: Roberto BoscagliaOLBIA: Marson, Pinna, Bellodi, Iotti, Cotali, Vallocchia (66’ Tetteh), Muroni (75’ Biancu), Pennington (66’ Piredda), Ragatzu, Ogunseye, Ceter. A disp.: Van der Want, Crosta, Pitzalis, Pisano, Vergara, Calamai, Senesi. All.: Guido CarboniARBITRO: Stefano Lorenzin (Castelfranco Veneto). Assistenti: Alessandro Collinucci (Cesena) e Andrea Torresan (Bassano del Grappa)MARCATORI: 18’ Eramo, 53’ e 91’ Ogunseye (O), 61’ rig. Diaw, 72’ Mota CarvalhoAMMONITI: 36’ Ceter, 39’ Paolucci (E), 60’ Iotti, 85’ BiancuNOTE: Recupero: 4’ pt, 3’ st