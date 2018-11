Domani a Olbia il 22esimo Trofeo Judo in Action International

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

(esordienti, cadetti, juniores e seniores). La manifestazione organizzata dal Kan judo Olbia- Judo team Angelo Calvisi, sotto l’egida della Fijlkam e con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Olbia, è considerata la più longeva e importante nel suo genere in Sardegna e abbraccia tutte le classi degli agonisti, dai 12 ai 35 anni (esordienti ,cadetti, junior e senior)., è stato conquistato dalla squadra della Scuola judo Ceracchini Cagliari, seguita dal team di casa del Kan Judo Olbia. Sui due tatami allestiti al PalaDeiana scenderanno circa duecento atleti. Il palazzetto sarà addobbato per l’occasione, grazie all’impegno dello staff del Kan Judo (che conta una cinquantina di persone) per offrire al pubblico una cornice spettacolare all’evento. Il Trofeo è dedicato anche quest’anno a Francesco Contu, dirigente della società prematuramente scomparso. Uno spazio sarà destinato al volontariato con la presenza dell’Aido. L’ingresso è gratuito e si attende, come negli anni passati, una grande presenza di pubblico.LA SQUADRA DEL KAN JUDO OLBIAIl Kan judo Olbia presenterà una squadra di dieci atleti, comprese alcune cinture nere, che cercherà di conquistare il Trofeo vinto due anni fa per la terza volta nei ventidue anni di storia della manifestazione. La Kan judo Olbia, associazione sportiva nata nel 1985 , festeggia quest’anno i 33 anni di attività con ben 94 tesserati nel 2018. La società ha conseguito in questi anni tantissimi risultati di prestigio sia a livello agonistico e organizzativo ,vanta tanti titoli regionali, nazionali e internazionali e ha organizzato 49 manifestazioni in città.La prossima, in programma per il 9 dicembre, sarà il 20° TROFEO BABY IPPON riservato ai preagonisti , dai mini judoka di 4 anni Agli undicenni che si affacciano all’agonismo. Entrambe le manifestazioni godono del patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Olbia che si è sempre dimostrato disponibile e attento nella promozione degli eventi sportivi.