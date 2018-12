L'Italia si impone sulla Lituania 70-65

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

: l’ala biancoblu è partita in quintetto dando un buon apporto al match in avvio, infilando 5 punti nei primi minuti. Nella combattuta sfida dei Fiba World Cup Qualifiers, apertissima per tutti i 40 minuti e decisa negli ultimi 3’ di gioco, Polonair è stato decisivo insieme all’ex Brian Sacchetti: il numero 33 ha infatti messo a segno la bomba del 63-58 che ha fermato la rimonta lituana. Achille ha anche servito l’assist a Sacchetti per la tripla del +6 che ha firmato lo strappo decisivo per gli Azzurri. L'esultanza della coppia Polonara-Sacchetti è la fotografia della storia biancoblu con due protagonisti del passato e del presente del club.L’occasione è quella della prossima sfida in agenda: la compagine azzurra domani partirà alla volta di Danzica dove domenica, 2 dicembre, affronterà la Polonia nella seconda e ultima sfida di questa finestra di qualificazione.“Siamo felicissimi del risultato_ha commentato a caldo Achille_siamo scesi in campo con un solo obiettivo: portare a casa la vittoria. Non avevamo mai vinto contro la Lituania e finalmente abbiamo sfatato questo tabù. Adesso abbiamo poco tempo per azzerare tutto e concentrarci sulla prossima sfida: vogliamo staccare il pass della qualificazione e avremo l’occasione di farlo già domenica contro la Polonia”.