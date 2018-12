Incendio in un appartamento a Olbia, in azione i vigili del fuoco ***FOTO***

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Questa mattina alle 9 del mattino i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia mare sono intervenuti in via Bellonci, avvisati per la presenza di fiamme all'interno di un appartamento. Gli uomini del 115 con il supporto del mezzo autoscala sono riusciti ad evitare il peggio e che le fiamme potessero propagarsi all'interno e agli appartamenti. Non si registrano feriti. Il proprietario si è messo in salvo prima che il fumo invadesse le stanze dove si trovava. I danni sono circoscritti alla veranda. Sul posto anche gli uomini del 112 e del 118. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti per individuare le cause e gli inneschi dell'incendio. Le fiamme potrebbero essere partite a causa di un cortocircuito della lavatrice.