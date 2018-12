Celebrato in consiglio comunale l'anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti Umani

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si tratta di un documento dall’immenso valore, un documento del quale tiene conto la nostra costituzione che recita, infatti, all’articolo 2, che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”.«Per la nostra Amministrazione è importante celebrare questo anniversario, riflettere tutti insieme sui valori contenuti nella Dichiarazione. – afferma l’assessore alla cultura Sabrina Serra - Lo abbiamo voluto fare con i ragazzi delle nostre scuole affinché i principi contenuti nella Dichiarazione possano essere una bussola per la loro esistenza e per costruzione il loro futuro». «Abbiamo stampato mille libretti tascabili della Dichiarazione e li abbiamo donati ai ragazzi delle scuole, ai professori, ai consiglieri e agli assessori» conclude la Serra. Il progetto è iniziato un anno fa insieme al liceo scientifico Mossa e all’IPIA. Al Consiglio Comunale di oggi si sono aggiunti gli altri istituti superiori cittadini. Tutti insieme proseguiranno un percorso, insieme al Comune, che li vedrà partecipi e organizzatori e che si concluderà nel 2020 con la marcia della pace Perugia-Assisi. Con la votazione di oggi si è aderito al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, organizzatore della Marcia Perugia-Assisi, che dal 1986 riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale, secondo le modalità previste dallo Statuto dell’Organizzazione. In Sardegna Olbia è l’unico Comune ad aver portato avanti il progetto.