L'Olbia cade con la Juventus U23, finisce 0-1

una rete figlia dell'unico tiro in porta prodotto dalla Juventus nel corso della ripresa. A firmare il successo bianconero è Bunino, che a pochi secondi dalla fine del tempo regolamentare batte a rete fulminando Marson e il pubblico del Nespoli.

Era stata una partita accesa, maschia, scorbutica quella contro la formazione Under 23 della Vecchia Signora. Un ripetuto scontro fisico che avevo visto i bianchi prevalere e lasciarsi preferire anche nelle trame di gioco, nonostante gli spazi concessi fossero realmente ridotti. Almeno quattro, due per tempo, le occasioni biancolbiesi che fanno appellare al profondo rammarico. <span style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">La prima al 29', quando una potente punizione di Vallocchia viene respinta da Del Favero senza che nessuna maglia bianca riesca a ribadire a rete. Al 39', poi, quando Muroni imbecca Ragatzu sulla sinistra e il cross di questi verso il centro per l'accorrente Calamai produce una conclusione di prima intenzione bloccata in posa plastica dal portiere.

Nella ripresa, l'Olbia aumenta i giri del motore con Carboni che eleva il tasso di qualità e fisicità inserendo Piredda e Ceter prima dell'ora di gioco. E al 70' l'Olbia va vicina al gol sugli sviluppi di un corner: Bellodi salta più in alto di tutti e schiaccia verso la porta ma trova un giocatore appostato sulla linea e pronto a sparecchiare l'area. Entra Senesi e l'Olbia trova ulteriore profondità: all'87' una sgroppata della freccia bianca si conclude con una splendida palla tagliata verso l'area e mancata, per un soffio, dalla spaccata di Ceter. Sono le battute finali che preannuncerebbero un assalto alla ricerca della vittoria e che invece anticipano la sconfitta. Al 90' Del Prete sfonda sulla destra e mette dentro dal fondo: Toure sbaglia, Bunino no. E la Juve sbanca il Nespoli.

TABELLINO

Olbia-Juventus 0-1 | 16ª giornata

OLBIA: Marson, Pinna, Bellodi, Iotti, Cotali (81' Pitzalis), Vallocchia (57' Piredda), Muroni

(72' Senesi), Calamai, Biancu (81' Pennington), Ragatzu, Ogunseye (57' Ceter).

A disp.: Crosta, Van der Want, Pisano, Vergara, Tetteh, Martiniello, Ceter.

All.: Guido Carboni.

JUVENTUS: Del Favero, Andersson, Del Prete, Coccolo, Morelli (63' Di Pardo), Kastanos, Toure, Muratore (80' Emmanuello), Zappa (59' Beruatto), Mavdidi (80' Olivieri), Bunino.

A disp.: Busti, Nocchi, Zanandrea, Pereira Da Silva, Zanimacchia, Pozzebon, Portanova, Capellini. All.: Mauro Zironelli.

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata. Assistenti: Marco Lencioni di Lucca e Lorenzo Colasanti di Grosseto.

MARCATORE: 90’ Bunino

AMMONITI: 24’ Zappa, 55’ Vallocchia (O), 82’ Emmanuello

ESPULSO: 94’ Iotti.

NOTE: Recupero 0 pt, 5’ st. Spettatori: 1000 circa