Alle 17 la super sfida Dinamo-Milano

al PalaSerradimigni andrà in scena la sfida con l'Olimpia Milano valida per la 10°giornata di campionato LBA. Il match tra Sassari e Milano in questi anni ha assunto tanti significati, motivo per cui la sfida è diventato un classico del campionato italiano.L'avversaria: Olimpia Milano. Dopo la vittoria di Supercoppa e Scudetto nella scorsa stagione, la formazione lombarda del presidente Livio Proli ha costruito il roster 2018-2019 ripartendo dalle conferme del gruppo che ha conquistato il Tricolore. Alla guida c'è coach Simone Pianigiani, e l'Olimpia ha blindato gran parte del gruppo -dal capitano Cinciarini, agli stranieri Guidaitis, Tarczewski, Kuzmiskas, Bertans, Micov e Jerrells- aggiungendo importanti tasselli. Da Reggio Emilia è arrivato Amedeo Della Valle, da Malaga l'ex Dinamo Jeff Brooks fresco di passaporto italiano e da Cantù Christian Burns. A questo si aggiungono Mike James, playmaker ex Panathinaikos, che si sta rivelando il go to guy e chiave di volta per la società meneghina, e il serbo dal curriculum in Nba Nemanja Nedovic, proveniente dall'esperienza in Spagna con le maglie di Malaga e Valencia.final eight e Supercoppa. Dalla rivalità con Milano sono passate alcune delle più importanti pagine della storia biancoblu motivo per cui la sfida con l'Olimpia ha sempre un valore speciale.