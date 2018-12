Finisce in pareggio Pro Vercelli-Olbia, 1-1

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

la partita si incanala sulla danza delle punte. Al 4', quella di Ogunseye, a coronamento di una splendida azione manovrata, al 66' quella di Gerbi che capitalizza il momento di maggiore pressione dei locali.È una rete che l'Olbia riesce a tesaurizzare al meglio, anche perché la fase difensiva è registrata a dovere e la Pro ne deve prendere atto. Il centrocampo bianco dialoga bene con le punte, il fraseggio corto è efficace e la ricerca della profondità distende un undici biancolbiese in assoluto controllo della gara. La Pro è imprecisa con Morra e Tedeschi, poi al 39' costruisce l'unica vera palla gol del primo tempo, ma Azzi spreca tutto spedendo alta sulla traversa la più comoda delle deviazioni.Che soffre prevalentemente le incursioni del neo entrato centrocampista vercellese, il quale al 47' si vede anticipato nel tiro da un ottimo Bellodi e al 50' serve Gatto M. sul centro sinistra dell'area con questi che impegna Crosta sul primo palo. Al 54' Germano è sempre più protagonista quando, ricevuto uno scarico dal fondo, calcia di prima intenzione col piatto destro centrando in pieno la traversa. Al 66', con l'Olbia ridisegnata dagli ingressi di Pisano e Vallocchia per Biancu e Ragatzu, arriva in una fase di respiro il pari della Pro a firma di Gerbi, scaltro a raccogliere una palla in area e a girarla dove Crosta non può arrivare.È il 72', la Pro finisce la benzina, la nebbia si riversa tra le maglie bianche e rosse e l'Olbia torna a spingere per cercare il successo. Chiudendo l'avversario nella propria metà campo per quasi 15', i bianchi si producono in una serie di cross e di affondi sulle corsie laterali a cui manca però l'appendice del guizzo vincente. E così, dopo 5' di recupero, Marini manda tutti sotto la doccia.Per l'Olbia arriva un punto di grande prestigio che fa classifica e rinvigorisce il morale. Contro l'Albissola, nell'ultimo impegno prima della sosta invernale, sarà caccia aperta alla vittoria.PRO VERCELLI: Nobile, Berra, Tedeschi, Milesi, Mammarella, Bellemo, Sangiorgi (81’ Schiavon), Foglia (46’ Germano), Gatto M. (76’ Iezzi), Azzi (61’ Gerbi), Morra (46’ Gatto L.). A disp.: Moschin., Rovei, Rosso, Mal, Grillo P., Grillo A., Pezziardi. All.: Vito GriecoOLBIA: Crosta, Pinna, Bellodi, Iotti, Cotali, Pennington (81’ Piredda), Muroni (81’ Calamai), Biancu (59’ Pisano), Ragatzu (61’ Vallocchia), Ceter, Ogunseye. A disp.: Marson, Van der Want, Cusumano, Vergara, Pitzalis, Cannas. All.: Guido CarboniARBITRO: Nicolò Marini di Trieste. Assistenti: Thomas Miniutti di Maniago e Giorgio Lazzarono di UdineMARCATORI: 4’ Ogunseye, 66’ Gerbi (P)AMMONITI: 15’ Muroni, 45’ Pennington, 49’ Cotali, 92’ Gatto L. (P), 95’ PisanoESPULSO: al 72’ Gerbi (P) per reazione violenta a gioco fermo nei confronti di un giocatore avversarioNOTE: pomeriggio freddo e nebbioso Recupero: 1’ pt, 5’ st