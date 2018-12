Incendio in un appartamento a Olbia, messe in salvo quattro persone

OLBIA. Incendio in un appartamento in via Mantova a Olbia. In azione i vigili del fuoco che hanno messo in salvo quattro persone, tra le quali due minorenni. I soccorsi sono stati ricoverati presso il pronto soccorso a causa di una lieve intossicazione. L’episodio si è verificato stamani a Olbia, quando le fiamme, innescate per cause ancora da accertare, hanno avvolto un appartamento di un edificio in via Mantova.







Non appena la sala operativa del 115 ha ricevuto la segnalazione di soccorso sono state inviate due squadre: la 7a e 7b con un’autoscala del distaccamento di Olbia Basa. Gli operatori una volta messi in sicurezza gli occupanti dell'appartamento (in tutto 4 persone fra cui 2 minori consegnati alle cure del 118 presente sul posto), hanno spento l’incendio e verificato la struttura interessata dall’evento. Sul posto sono intervenute dalle forze dell'ordine per quanto di loro competenza. Gli occupanti dell'appartamento in via precauzionale sono state accompagnate al pronto soccorso per una probabile lieve intossicazione.

