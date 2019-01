La Dinamo vince in Fiba Europe Cup 89-96 contro Larnaca

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Gli uomini di coach Vincenzo Esposito partono bene e si portano avanti già nella prima frazione, siglando il +11 nel secondo quarto. I padroni di casa però si riportano a contatto e chiudono alla sirena dell’intervallo lungo a un solo punto di distanza. Nel secondo tempo è massimo vantaggio biancoverde (+14) ma ancora una volta l’Aek tenta la rimonta: condotti da un ottimo Rashawn Thomas (20 pt, 5/6 da due, 7 rb), dal monumentale Jack Cooley (19 pt, 4 rb) e un determinante Jaime Smith (18 pt, 8 as) i giganti ricacciano indietro i ciprioti e si impongono 89-96I giganti trovano il primo allungo bombardando dalla lunga distanza con Smith e Pierre (11-18). Vinales si mette in proprio e tiene l’Aek a contatto, Thomas trascina i suoi e chiude la prima frazione 18-24. Nel secondo quarto è ancora il giocatore di Oklahoma a salire in cattedra e condurre gli isolani avanti. Il canestro di Spissu scrive il +10, Thomas incrementa il vantaggio con la bomba del 21-32. La reazione cipriota però porta la firma della coppia Duren-Vinales: i padroni di casa risalgono la china dal -11, chiudendo il primo tempo con un break di 10 lunghezze che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 40-41. In avvio di secondo tempo Larnaca chiude la rimonta e sigla il sorpasso con Skific: la reazione sassarese è condotta da Jaime Smith. Il play biancoblu firma un minibreak di 6 punti con canestro and one e la tripla che riporta il banco avanti. Cooley e Pierre allungano ancora, altra bomba del numero 2 per il 50-59. Duren suona la carica ai suoi, Gentile e Bamforth puniscono dalla lunga distanza. Il 2+1 di Panteli chiude al 30’ 61-69. Cooley e Bamforth trascinano il Banco avanti in avvio di ultima frazione, il centro americano detta legge nel pitturato e sigla il +14 con canestro and one (65-79). I padroni di casa però non mollano e provano a rientrare con Vinales e Skific. La tripla di Polonara riporta i giganti avanti in doppia cifra, Smith e Thomas allungano. L’Aek prova l’ultimo aggancio alla partita complici i falli sanzionati alla Dinamo: quando inizia l’ultimo giro di cronometro Panteli infila il layup del -5, risponde Smith con il piazzato dalla media. I giganti espugnano il parquet di Larnaca 89-96.La squadra ha dato tutto sul campo ma ogni volta che siamo avanti nel punteggio ci siamo rilassati, dando l’opportunità ai nostri avversari di rientrare in partita. Credo che Larnaca sia una buona squadra e questa sera abbia giocato con continuità nei quaranta minuti, noi dobbiamo capire che sul campo non importa se sei stanco dalle partite del campionato o dal viaggio, bisogna lottare per tutti i 40 minuti. Siamo una squadra nuova, stiamo crescendo e imparando giorno dopo giorno, sono contento perché alla fine abbiamo fatto un buon lavoro a rimbalzo e alla voce assist. Dobbiamo solo essere più continui nei quaranta minuti“.Il play Jaime Smith: “Siamo molto contenti di questa vittoria che è la quarta di fila tra campionato e coppa; come ha detto il coach dobbiamo essere più consistenti nel corso di tutta la partita e stiamo imparando dai nostri errori. Credo che la vittoria di oggi dimostri che siamo sulla giusta strada, continuiamo a lavorare con fiducia”.