Alle 20.30 appuntamento con la Dinamo che incontra Cantù

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Dinamo Banco di Sardegna è pronta all’ultima sfida del girone di andata del campionato, questa sera alle 20:30 i sassaresi affronteranno Cantù con un solo imperativo: vincere e conquistare il pass per la Final Eight di Firenze. Al PalaBancoDesio, campo storicamente caro al Banco di Sardegna che ha conquistato su quel parquet la seconda Coppa Italia della sua storia, Devecchi e compagni affronteranno la squadra brianzola in una sfida che si annuncia accesissima: tra le file avversarie Tony Mitchell, ex biancoblu che approdò in Sardegna nella stagione con il tricolore cucito sul petto e che non trovò mai la quadratura nella squadra isolana. Prima assoluta nelle vesti di ex per l’assistant coach Giorgio Gerosa e Jaime Smith, lo scorso anno tra i protagonisti della stagione canturina, serata da ex anche per Stefano Gentile.L’avversaria: Pallacanestro Cantù. Nonostante le vicende societarie il club brianzolo ha costruito un roster ambizioso per la stagione 2018-2019. Sotto la guida di coach Eugeny Pashutin, esperto tecnico russo del basket continentale che ha allenato tra le altre squadre come Lokomotiv Kuban, Unics Kazan e Cska Mosca, è stata costruita una squadra dall’alto potenziale offensivo. Ai brianzoli non mancano infatti le bocche di fuoco con un pacchetto stranieri che ha tanti punti nelle mani; in cabina di regia c’è Frank Gaines, lo scorso anno in Russia, coadiuvato dall’ex Dinamo Tony Mitchell, che sta viaggiando con una media di 14.9 punti a partita, e Gerry Blakes. Nel pacchetto lunghi i lombardi schierano Davon Jefferson e il centro Ike Udanoh, la passata stagione in Kazakistan. Dalla panchina coach Pashutin può contare su giocatori italiani come Salvatore Parrillo, Andrea La Torre e Maurizio Tassone, capaci di alzare l’intensità difensiva, e l’ala classe 1994 Shaheed Davis.Diretta in Club House. La sfida di questa sera con Brescia sarà trasmessa in diretta nella Club House di Sassari, in via Nenni 2/28: lo staff biancoblu vi aspetta per sostenere insieme i giganti nell’ambiente conviviale e familiare di Casa Dinamo. Ingresso libero ma è necessario prenotare il proprio posto allo 079275075 o con un messaggio diretto a Dinamo Sassari Official, pagina ufficiale Facebook del club.