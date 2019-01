© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La squadra 7A del distaccamento di Olbia Basa è intervenuta intorno alle 20 per un incidente stradale avvenuto sulla SS 131 DCN al km 124. Una Opel station wagon, per cause da accertare, ha urtato posteriormente un camion che procedeva nella stessa direzione. Leggermente ferito il conducente dell'auto, trasportato all'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Sul posto anche la Polizia Stradale di Siniscola ed un'ambulanza.