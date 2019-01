Contributi associazioni sportive, da lunedì 21 possibile presentare domande

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

alle ore 12 di venerdì 29 marzo 2019. Saranno ammesse le società sportive costituite e affiliate alle federazioni sportive o enti sportivi da almeno 3 anni (tre anni) precedenti l’anno di riferimento, anno 2018, regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni Sportive.e il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. L’istanza ed i relativi allegati possono essere presentati a mano (Ufficio Protocollo), tramite PEC all’indirizzo comune.olbia@actaliscertymail.it, oppure inviati per posta al Comune di Olbia (SS) Via Garibaldi,49 – Cap. 07026.Le domande, in regola con i requisiti di cui alla L.R. 17/99 Fondo Unico e L.R. 36/89 e L.R. 25/93, dovranno essere redatte con i criteri e gli indirizzi stabiliti con deliberazione n. 61 adottata dalla Giunta Comunale in data 20 febbraio 2003. Il predetto termine di presentazione delle istanze è perentorio, pertanto le istanze che dovessero essere presentate al protocollo oltre il suddetto termine non potranno essere ammesse, né prese in esame. Le domande incomplete o prive dei relativi allegati non verranno prese in considerazione. Il modello di domanda é disponibile negli uffici dell’Assessorato allo Sport - Loc. Molo Brin - Palazzina Interna Museo Archeologico - 07026 Olbia - Tel. 0789/28290 e nel sito Web del Comune.