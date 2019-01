© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Incidente mortale a Olbia in via Galvani. Un'auto è finita fuoristrada ed è precipitata nel canale. Il conducente del veicolo è deceduto. L'episodio si è verificato intorno alle 22. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, gli uomini dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia e del commissariato di polizia. Notizia in corso di aggiornamento.