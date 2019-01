Allerta Meteo per vento forte e mare in burrasca in Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Protezione civile regionale ha emesso il bollettino di allerta meteo per vento forte e mareggiate. Già dalle prime ore dle mattino il maestrale sta spazzando le coste galluresi con vento oltre i quaranta nodi. Particolarmente intenso il moto ondoso che in serata nella costa Nord porterà sulle coste onde fino a cinque metri di altezza. La situazione migliorerà nel corso della serata. Nella giornata di domani venti di debole intensitò dai quadranti occidentali con schiarite e temperature in lieve aumento. Da mercoledì nuova ondata di vento con possibili rovesci di pioggia.