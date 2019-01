Continuità territoriale aerea Sardegna, Alitalia mette in vendita i biglietti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. A seguito dell’aggiudicazione provvisoria della gara sulla continuità territoriale aerea 2019-2021, la compagnia Alitalia ha messo in vendita nei canali commerciali autorizzati i biglietti per le tratte sottoposte a oneri di servizio pubblico in base al nuovo sistema da e verso Cagliari, Olbia e Alghero e gli aeroporti di Fiumicino e di Linate. Da questo momento la continuità territoriale aerea dell’isola è pienamente operativa anche a partire dal 17 aprile prossimo.