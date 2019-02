Lavori manto stradale sulla SS 131, deviazione sulla Olbia-Sassari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Proseguono i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, nei territori comunali di Ploaghe, Florinas e Codrongianos, in provincia di Sassari. A seguito della conclusione degli interventi sulla carreggiata in direzione Cagliari, da lunedì 4 febbraio verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Sassari, tra il km 192,450 e il km 198,450. La conclusione dei lavori, salvo condizioni meteo avverse, è prevista entro il 24 febbraio. Il traffico verrà deviato lungo la viabilità alternativa costituita dalle statali 597 “del Logudoro” e 729 “Sassari Olbia” a partire dalla svincolo per Olbia.