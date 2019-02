Olbia-Pontedera, Filippi: "Servirà la migliore squadra"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un'Olbia certo ancora galvanizzata dall'impresa compiuta contro l'Entella, ma consapevole che quella vittoria appartiene al passato: "Non abbiamo ancora fatto niente, ma lo spirito e il grado di consapevolezza riconquistati dalla squadra ci hanno permesso di allenarci con ulteriore serenità e convinzione. Dopo la pausa forzata, ripartiamo determinati a conquistare il massimo risultato contro un avversario ostico che gode legittimamente dei favori del pronostico".in questo biennio hanno ottenuti risultati importanti superando con maturità anche momenti difficili. Al Nespoli troverà tuttavia un'Olbia fortemente motivata a esprimere con rabbia furente il massimo potenziale. Dobbiamo puntare a fare la migliore prestazione dell'anno".Questo ci consente di alzare la qualità degli allenamenti, un aspetto per me molto importante perché, per i ragazzi stessi, avere dei competitor interni è funzionale alla loro crescita. Ci tengo comunque a ringraziare il responsabile del Settore Giovanile Mauro Uscidda per il prezioso supporto che ci ha dato in queste settimane".Olbia quindi determinata a tirarsi fuori dalla zona calda, a prescindere dalle penalizzazioni e dai provvedimenti che la Lega potrà prendere nei confronti dei club inadempienti: "Il nostro unico pensiero è di crescere nel rendimento e nelle prestazioni. Siamo concentrati esclusivamente sull'oggi. Affrontiamo gli impegni uno per uno, è il modo migliore per ottenere il massimo".