Finisce 1-1 la sfida di serie C Olbia-Pontedera

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Perché alla conta dei punti virtuali guadagnati dal volume di gioco espresso e dalle occasioni da gol create, i bianchi uscirebbero certamente vincitori al cospetto di un Pontedera sceso in campo col coltello tra i denti ma senza vero costrutto. E quindi il tema tattico si è incanalato velocemente verso un binario unico: Ragatzu e compagni a gestire il possesso e a ragionare gli affondi, gli ospiti rintanati nella propria metà campo, baricentro basso e fisicità.La partita resta in equilibrio, ma i bianchi provano in maniera intelligente a stanare l’avversario e a tempo quasi scaduto Ragatzu, andato via in serpentina sulla sinistra, si accentra ma manca all’ultimo l’impatto con la sfera.Dagli spogliatoi tornano gli stessi effettivi, l’Olbia ancora più determinata a sfondare il muro di un Pontedera che non conosce variazioni nell’atteggiamento remissivo. Al 48’ ci prova Ceter di testa su cross di Pinna, che al 51’ si ripete mettendo dentro una palla velenosa che Ceter controlla e Ragatzu, da posizione defilata, prova invano a spedire sotto il sette. L’Olbia è viva e sembra poter affondare da un momento all’altro ma nemmeno il sinistro di Pennington su cross da corner riesce a inquadrare lo specchio. E così, come nella più classica delle pellicole, a sbloccare la gara è inopinatamente il Pontedera al 64’, quando Borri anticipa tutti e corregge in rete una punizione dalla trequarti. È un colpo che fa male, ma l’Olbia non cade al tappeto e torna subito all’attacco: Iotti verticalizza forte in area, Ogunseye arpiona e Calcagni interviene in maniera scomposta atterrando Pennington: calcio di rigore. Dal dischetto va capitan Ragatzu che spiazza Biggeri e ristabilisce la parità.All’80’ il Pontedera rimane in dieci uomini per l’espulsione di Caponi e quando il piano sembra quindi inclinarsi nella giusta direzione, i bianchi peccano di frenesia nella gestione del pallone. Il forcing degli ultimi 15’ è veemente, ma non riesce a concretizzarsi nel gol vittoria. E restano strozzati in gol gli urli per i due palloni messi dentro da Cotali e Ogunseye, il primo intercettato basso dal portiere, il secondo corso via con Ceter a recriminare per quell'attimo di ritardo.Occasioni mancate che cristallizzano il risultato. Finisce 1-1 tra gli applausi per i bianchi che tra sette giorni contro il Cuneo daranno vita a una nuova infuocata battaglia al Nespoli.TABELLINOOlbia-Pontedera 1-1 | 24ª giornataOLBIA: Marson, Pinna, Bellodi, Iotti, Cotali, Pennington, Muroni, Biancu, Ragatzu, Ceter, Ogunseye. A disp.: Romboli, Van der Want, Pisano, Dalla Bernardina, Pitzalis, Cusumano, Gemmi, Bah, Peralta, Maffei. All.: Michele FilippiPONTEDERA: Biggeri, Vettori, Borri, Fontanesi, Magrini, Calcagni (69’ Giuliani), Caponi, Serena, Mannini, Pinzauti (52’ Benedetti R.), Tommasini (84’ Masetti). A disp.: Marinca, Prete. All.: Ivan MaraiaARBITRO: Paride Tremolada (Monza). Assistenti: Antonio Lalomia (Agrigento) e Giuseppe Trischitta (Messina)MARCATORE: 64’ Borri (P), 70’ rig. RagatzuAMMONITI: 3’ FontanesiESPULSO: Caponi all’80’ per gioco pericolosoNOTE: Giornata soleggiata con vento freddo. Spettatori: 588. Recupero: 1’ pt, 3' st