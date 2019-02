Latte versato in strada a Bechidda sulla Olbia-Sassari e traffico rallentato

OLBIA. Prosegue la protesta dei pastori sardi in tutta l'Isola da nord a sud. In queste ore i pastori sardi si sono riuniti al bivio di Berchidda sulla Olbia-Sassari e hanno rallentato il traffico e versato il latte in strada. Circa cinquanta pastori hanno riconsegnato nelle mani del sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, le proprie schede elettorali. Presenti rappresentanze da Berchidda, Oschiri e Monti. La protesta è partita stamani dalla località Tancarè, luogo simbolo per il territorio, e si è spostata nel bivio della stazione sulla Olbia-Sassari. Nieddu ha dichiarato di voler convocare un consiglio comunale urgente, per mercoledì o giovedì al fine di discutere del problema. Stessa protesta sulla OLbia-Sassari all'altezza di Ozieri dove sono presenti anche numerose delegazioni galluresi.











