I pastori sardi bloccano la Olbia-Nuoro nello svincolo per Trudda

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

E' in corso la protesta dei pastori sardi sulla 131 Dcn, Olbia-Nuoro vicino allo svincolo per Trudda. Il traffico è al momento bloccato. Presenti le forze dell'ordine, polizia e carabinieri che garantiscono la sicurezza dei manifestanti e degli automobilisti in transito. La protesta è pacifica e non si registrano tensione. A breve il "rito"dello sversamento dei bidoni di latte sull'asfalto. La protesta proseguirà ad oltranza fino a quando le richieste dei pastori non verranno accolte.