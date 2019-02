Finisce 0-0 la sfida Alessandria-Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

E se l'Olbia si è fatta preferire per volume di gioco espresso, il fatto di non aver saputo approfittare di mezz'ora abbondante in superiorità numerica rende lecito mordersi anche oggi le mani per quello che sarebbe potuto essere e non è stato. A pareggiare i rimpianti sulla bilancia, la traversa colpita dai grigi nel corso del primo tempo.. L'Olbia sfiora la rete al 24' su palla inattiva, con Bellodi che va a impattare debolmente di testa uno spiovente di Vallocchia. La risposta dei locali è ancora più clamorosa, se è vero come è vero che De Luca, appostato sul secondo palo, corregge sulla traversa un colpo di testa di Santini. Quindi ancora l'Olbia che colpisce in contropiede: Ogunseye per Ceter nello spazio, la conclusione è smorzata dal ritorno di Agostinone., è il 58', Zogkos entra in maniera rude e scomposta su Pennington. Per Carrione non ci sono dubbi: rosso diretto. Potrebbe essere l'episodio della svolta, ma paradossalmente l'inferiorità numerica galvanizza l'Alessandria che abbassa il baricentro e prova a guadagnare metri con qualche punizione. Filippi gioca la carta Gemmi con l'avanzamento di Vallocchia tra le linee e al 77' Pennington di testa non riesce ad angolare a sufficienza. Lo stesso Gemmi ci prova all'80' non inquadrando lo specchio mentre all'86', da parte alessandrina, l'ultimo brivido del pomeriggio lo regala Sartore lambendo il palo su punizione.Al "Moccagatta" finisce 0-0. Un buona prestazione e un buon punto che consentono di ripartire. Da domani testa alla Carrarese.ALESSANDRIA: Cucchietti, Agostinone, Prestia, Zogkos, Badan (50’ Sartore), Gazzi, Maltese (63’ Panizzi), Gemignani, Chiarello, De Luca (76’ Delvino), Santini (46’ Coralli). A disp.: Pop, Gatto, Scatolini, Gerace, Sbampato, Checchin, Bellazzini, Rocco. All.: Gaetano D’AgostinoOLBIA: Van der Want, Pinna (79’ Pisano), Bellodi, Iotti, Cotali, Vallocchia, Muroni, Pennington, Peralta (64’ Gemmi), Ceter, Ogunseye (79’ Ragatzu). A disp.: Romboli, Cusumano, Pitzalis, Biancu, Maffei. All.: Michele FilippiARBITRO: Francesco Carrione (Castellamare di Stabia). Assistenti: Giovanni Mittica (Bari) e Mauro Dell’Olio (Molfetta)AMMONITI: 21’ Santini, 45’ Chiarello, 59’ Pinna, 75’ Gemignani, 87’ PanizziESPULSO: al 56’ Zogkos per fallo su PenningtonNOTE: Recupero: 1’ pt, 3’ st