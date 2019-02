Si cappotta con il Suv ad Arzachena, intervento dei vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Un uomo alla guida di un Suv Bmw, questa notte, ha perso perso il controllo del mezzo e si è ribaltato più volte in un campo incolto. L'episodio si è verificato intorno alle 2.20 in via Umberto I ad Arzachena. La sala operativa della centrale dei vigili del fuoco non ha appena ha ricevuto la segnalazione ha inviato sul posto la squadra 12A di Arzachena. I vigili hanno aiutato il conducente ad uscire dall'auto e lo hanno affidato alle cure mediche degli operatori del 118. Sul posto anche i cartabinieri di Arzachena che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per capire la dinamiche dell'incidente.