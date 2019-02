Olbiese arrestato perché trovato in possesso di mezzo chilo di eroina

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Polizia di Stato di Olbia, nella serata di ieri, ha tratto in arresto S.M.., 51enne residente ad Olbia, trovato in possesso di circa mezzo chilo di eroina, che dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Tempio-Nuchis, a disposizione della Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania , competente per territorio.Gli agenti del commissariato P.S. di Olbia, nel corso di una operazione di polizia, disposta per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione domiciliare in un immobile alla periferia di Olbia, dove hanno rinvenuto, confezionato in una busta di materiale sintetico, quasi 500 grammi di stupefacente tipo eroina. La perquisizione è stata quindi estesa anche ad un’autovettura , nella disponibilità del perquisito, dove è stato rinvenuto un ulteriore piccolo quantitativo dello stesso stupefacente.Tale attività è il risultato dell’incrementata attenzione che la Polizia di Stato sta rivolgendo al fenomeno della circolazione di sostanze stupefacenti, in linea con le nuove direttive ministeriali emanate per arginare il fenomeno. Questo impegno che interessa tutto il territorio provinciale con un’azione coordinata tra tutte le strutture investigative, dalla Squadra Mobile alle squadre di polizia giudiziaria dei commissariati distaccati, è diretta a continui approfondimenti destinati a ulteriori sviluppi nel contrasto al grave fenomeno criminoso.