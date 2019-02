Bocciato il referendum sul Piano Mancini, il tribunale conferma il no alla consultazione

OLBIA. Il referendum sul Piano Mancini non si farà. A deciderlo il tribunale civile di Cagliari che già si era espresso la settimana scorsa cassando l’ipotesi e riconfermano, ieri la decisione, in seguito al ricorso del Comune di Olbia. La consultazione che si sarebbe dovuta svolgere domani, nel corso delle elezioni regionali, è stata dichiarata illegittima. Per il sindaco Nizzi si tratta di un duro colpo alla cittadinanza olbiese che in questo modo "non si potrà esprimere su una questione così importante per la città”.







Il nuovo capitolo della intricata questione si aprirà da lunedì prossimo quando si avranno i vincitori che usciranno dalla competizione elettorale e che si ritroveranno sul tavolo la questione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico a Olbia.

