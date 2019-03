Iscrizione nido comunale a Olbia, fino al 15 possibile visitare le strutture

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dal 25 febbraio al 15 marzo è possibile visitare gli spazi ed acquisire informazioni sul servizio “Nidi d’infanzia comunali”. Le strutture sono tre, ubicate in via Lupacciolu, via Botticcelli e via Gallura. Per prenotare la visita è sufficiente contattare il numero telefonico 331 1273896 oppure 331 1273895 e prendere un appuntamento. Entro il 30 aprile sarà possibile effettuare le iscrizioni per l’anno educativo 2019-2020. Ulteriori informazioni su www.nidiinfanziaolbia.it