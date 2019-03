Appuntamento finale del Carrasegare Olbiese oggi alle 16 con la Pentolaccia

Lotteria del Carnevale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Appuntamento finale con Su Carrasegare Olbiesu sabato 9 Marzo alle ore 16 presso il Centro Commerciale Auchan che opiterà la Pentolaccia utimo momento di spettacolo del Carnevale. Saranno ancora una volta protagonisti i bambini , per loro una Super Festa in Maschera con Baby Dance, Truccabimbi e scuola circo.Luisa Cardinale, voce ufficiale del Carnevale, nel corso della serata finale della manifestazione, ha premiato anche la migliore vetrina per il Contest Carnevale in Vetrina . IL Trofeo è andato a FEFA Kids 0-14 di Federica Crabolu in Via Porto Romano ad OlbiaSono resi noti anche i biglietti estratti per la Lotteria " Su Carrasegae Olbiesu 20191. Buono Spesa da 500 Euro Centro Commerciale Auchan al n° 0572. Anello e spilla in arte sarda Gioiellleria lo Scrigno al n° 0643. Weekend per due persone Isola Rossa al n° 11894. Trapunta matrimoniale Eurobiancheria al n° 22965. Ingresso SPA per due perone al n°39746. Buono da 50 euro Torrone Poddie al n° 327Nel corso della prossima settimana, sarà fissata una giornata durante la quale la direttrice del Centro Commerciale Auchan di Olbia , consegnerà ai vincitori i premi della Lotteria del CarnevaleIl Concorso carnevalesco ha premiato il carro realizzato dal gruppo "Le Chiacchiere " Le Follie del Faraone, attribuendogli l'ambito trofeo. I cortei di domenica e martedì sono stati arricchiti dalla vivace presenza di tanti figuranti che, aiutati da due giornate di bel tempo, hanno potuto regalare alla comunità momenti di aggregazione e serenità. La musica di Carlo Addis e della sua Band, e le note mixate da Alessio Degortes, e la presenza del gruppo Il Volo hanno accompagnato il pubblico verso la fine della XVIII edizione.Centro Commerciale Auchan, Aeroporto Olbia Costa Smeralda e Centro Commerciale Terranova, sono stati i luoghi della festa. Un grazie va ai Cuochi dell''Associazione Cuochi Galluresi, alle Majorettes Tonino Spano di Olbia che con la loro presenza hanno arricchito il piacere di una bella festa di popolo.Su Carrasegare Olbiese 2019 ha fatto centro e questa edizione passerà come una fra le più innovative e fortunate . E' stato un mix perfetto fra piacere del divertimento, desiderio di crescere, passione e allegria.La comunicazioneQuesta edizione è stata caratterizzata anche dalla stretta collaborazione nata fra Radio Internazionale Costa Smerlada e gli Amici del CArnevale Olbiese, organizzatori della manifestazione. Molto curato l'aspetto della comunicazione, che ha permesso alla manifestazione di avere attenzione da parte della RAI regionale che ha trasmesso un servizio realizzato nelle fasi di preparazione della manifestazione, molto apprezzato. La comunicazione mirata ha offerto visibilità su oltre 50 siti, interviste e collegamenti con TV e radio regionali. E' stato il primo tassello di un piano di comunicazione che si rimetterà in moto fin dal prossimo mese di settembre, con lo scopo di trasformare la festa carnevalesca in una attrattiva anche turistica per i sempre citati mesi di spalla.Radio Internazionale Costa Smeralda ha seguito ogni momento della festa con collegamenti in diretta nelle giornate di punta ( Giovedì, Venerdì, Domenica e Martedì).Su Carrasegare Olbiesu è stato organizzato dall'Associazione Amici del Carnevale Olbiese, ha avuto il patrocinio del Comune di Olbia , il sostegno dell'associazione Cuochi di Gallura e di Radio Internazionale Costa Smeralda.