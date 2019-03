Incendio a Caprera, in azione i vigili del fuoco di La Maddalena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La sala operativa 115 del Comando di Sassari, ha ricevuto la richiesta d’intervento per incendio di un piccolo deposito attrezzi da giardino in un’abitazione nell’isola di Caprera, intorno alle 18 di ieri. Inviata sul posto la squadra di pronto intervento del Distaccamento VVF della Maddalena. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza e spento le fiamme che si sono propagate anche alla vicina vegetazione. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto anche un mezzo dell’ AVPC