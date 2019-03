Grande successo per la manifestazione "Che Gusto"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

non solo uno spazio fisico ma un'idea di sistema, un passo in avanti capace di valorizzare imprese e imprenditori, ma sopratutto la qualità dei loro prodotti. Dove cibi e bevande potessero essere conosciuti, raccontarsi ed essere raccontati, dove creare scambi e relazioni, e poi ascoltare le opinioni, le idee ed attingere ai saperi. Con calma, senza fretta."Il nostro territorio, e questo evento lo ha dimostrato- commenta il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Gavino Sini- chiede momenti di incontro e di confronto per trovare percorsi di crescita. Non solo le imprese, ma anche in questo caso i consumatori finali, dopo aver maturato in questi anni sensibilità e conoscenze sempre più approfondite in ambito enogastronomico."C'è stato più gusto anche a confrontarsi con altre realtà territoriali com'è accaduto con il Food&Wine Market Place che ha ospitato aziende provenienti dal sud della Francia, dalla Corsica, dalla Liguria e dalla Toscana, che con i loro prodotti tipici e hanno anche consentito di creare un interessante scambio culturale.Relazioni, divulgazione e scambi di conoscenze anche nell'area incontri dove, insieme al pubblico, gli operatori e gli imprenditori presenti al salone hanno fatto conoscere la loro storia e i loro progetti per il futuro. Insieme ai prodotti. E poi cuochi e sommelier. In un viaggio interessante, coinvolgente e ricco di storie raccontato anche nell'area Archeo&Cibus e nel percorso sensoriale al buio."Una volta di più Promocamera ha rappresentato un elemento catalizzatore per il nostro territorio e le nostre imprese- spiega la presidente di Promocamera, Maria Amelia Lai- il nostro polo fieristico è il secondo in Sardegna e come tale deve recitare un ruolo di grande importanza sul territorio. Che Gusto! è un altro passo in avanti che abbiamo fatto insieme ai nostri imprenditori e a tutte le associazioni di categoria che hanno sostenuto questo evento."L’organizzazione dell’evento, curata da Event Sardinia di Checco Cadoni con la collaborazione dell’agenzia La Mirò di Marco Campus, di Cibus Loci e di Composita di Francesco Pintus, è stata possibile anche grazie alla collaborazione della Camera di Commercio di Sassari e Promocamera e delle principali Associazioni di Categoria del nord Sardegna (Confcommercio, CIA, Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, Confindustria, CNA e Confcooperative), oltre che de La Nuova Sardegna e Db Information.