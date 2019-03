Discarica sott'acqua a Olbia, in azione i sommozzatori della Guardia Costiera

Nelle acque della zona sono stati ritrovati diversi materiali ingombranti, tra cui un motore marino, alcuni pneumatici, cime e rifiuti plastici di varie dimensioni.Il reato che si configura in questo caso è penale, si tratta infatti di abusiva occupazione di demanio marittimo, per ora è scattata una denuncia contro ignoti, ma le indagini proseguiranno per accertare l’identità dei colpevoli. “L’attenzione del Corpo in materia di protezione ambientale è sempre alta”, afferma il Direttore Marittimo di Olbia “il nostro compito è la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nel rispetto delle biodiversità.”

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione