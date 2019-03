Loiri Porto San Paolo vara l'imposta di soggiorno, ecco le tariffe

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

“Una decisione necessaria per consentire al Comune di continuare a offrire importanti servizi al turista”. Si va dagli 80 centesimi al giorno per campeggi e ostelli, per un massimo di sette giorni fino a 1,50 euro per i quattro stelle.Il periodo massimo di applicazione dell’ imposta è sette giorni. 0,50 al giorno per aree sosta caravan; 0,80 centesimi al giorno per campeggi, hotel con una e due stelle, ostelli; 1 euro per 3 stelle, marina Resort, B&b, case vacanza, residence; 1,50 euro per quattro stelle; e 2 Euro per i 5 stelle. Le seconde case adibite ad affitti stagionali corrisponderanno un forfettario di 140 Euro annui.Era un passaggio fondamentale concordare questa misura con gli operatori. Per il secondo anno di fila il nostro comune deve affrontare un taglio di risorse di oltre 600 mila euro. Loiri Porto San Paolo ha un’offerta turistica di alta qualità e offre servizi ai vacanzieri importanti come l’Ufficio turistico il wi-fi gratuito nella spiaggia di Porto San Paolo, la pulizia quotidiana della spiaggia di Porto Taverna, l’utilizzo gratuito dei servizi igienici, il calendario delle manifestazioni estive. Applicando l’imposta di soggiorno, riusciamo almeno a compensare la perdita di risorse e a garantire quei servizi. Tutti gli altri comuni della Gallura applicano l’imposta da anni e con successo”. La stagione 2019 sarà un test di prova per il tariffario varato dal Comune. Viene ipotizzato un gettito di 300 mila euro. Alla fine della stagione l’amministrazione incontrerà di nuovo associazioni di categoria e imprenditori turistici per valutare insieme le eventuali correzioni.