I Bianchi ci provano, ma non basta: Olbia-Lucchese finisce 0-1

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un'occasione perduta. Non basta all'Olbia un secondo tempo all'altezza delle aspettative, per quanto impreciso e improduttivo sotto porta, per avere ragione di una Lucchese coriacea e spensierata che sbanca il Nespoli grazie allo splendido gol messo a segno da Sorrentino al 30' del primo tempo.Quindi Cotali al 17' non trova la correzione vincente da pochi passi, mentre Ragatzu e Caligara, dopo il vantaggio ospite, non vanno oltre lo spavento provocato alla retroguardia toscana.non trova, di testa, lo specchio, mentre Ogunseye (subentrato in corso d'opera a Ceter) al 66' calcia sull'esterno della rete, complice una deviazione. Al 70' l'occasione forse più clamorosa, ancora con Ogunseye che prende il tempo al marcatore e di testa schiaccia verso la porta esaltando i riflessi di Falcone. Al 72' gol ancora sfiorato con Vallocchia, la cui girata finisce sul fondo. E sul fondo, dopo aver lambito il palo, finisce anche, pochi minuti dopo, il tiro di Ragatzu.Tra tanti rimpianti, finisce 1-0 per la Lucchese. Per l'Olbia è già tempo di pensare al Siena.TABELLINOOlbia-Lucchese 0-1 | 33ª giornataOLBIA: Van der Want, Pinna, Pisano, Bellodi, Cotali, Vallocchia (89’ Maffei), Gemmi, Caligara (70’ Biancu), Peralta, Ragatzu, Ceter (60’ Ogunseye). A disp.: Romboli, Marson, Pitzalis, Dalla Bernardina, Iotti, Muroni. All.: Michele FilippiLUCCHESE: Falcone, Lombardo, De Vito, Martinelli, Santovito, Bernardini, Mauri (77’ Strechie), Zanini, Greselin (9’ Provenzano), Sorrentino (77’ Di Nardo), Bortolussi (65’ Isufaj). A disp.: Aiolfi, Palmese, Fazzi, De Feo. All.: Giovanni LangellaARBITRO: Cristian Cudini (Fermo). Assistenti: Luca Feraboli (Brescia) e Massimiliano Bonomo (Milano)MARCATORI: 30’ SorrentinoAMMONITI: 21’ Santovito, 64’ MauriNOTE: Spettatori: 600 circa. Recupero: 7’ pt, 4’ st