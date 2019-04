Nuovo sportello bancomat delle poste in centro a Olbia

OLBIA. Uno sportello automatico di nuova generazione è stato installato nell’ufficio postale di Olbia Centro, in via Acquedotto. Dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo, il nuovo ATM presenta moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico. A maggior tutela della clientela è presente anche il nuovo sistema elettronico “antiskimming”, per impedire la clonazione delle carte di credito. Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24.

