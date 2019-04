Olbia, arrivano gli sportelli periferici di segretariato sociale per le frazioni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un nuovo servizio per facilitare l’accesso ai servizi della popolazione. Il Comune di Olbia realizzerà diversi sportelli di segretariato sociale nelle frazioni di San Pantaleo, Berchiddeddu, Murta Maria e Rudalza.«Il servizio, inizialmente, verrà realizzato in via sperimentale fino al 30 giugno, salvo poi stabilire il proseguo dell’attività, Riteniamo fondamentale favorire il diritto di informazione, divulgazione e accesso ai servizi sociali, agevolando i nostri concittadini residenti nelle frazioni. – afferma l’Assessore ai Servizi alla Persona Simonetta Lai – Le frazioni sono spesso abitate da persone anziane e per questo maggiormente svantaggiate rispetto alla fruibilità dei servizi».L’attività di consulenza è svolta dagli assistenti sociali, i quali ascoltano le richieste dei cittadini e li indirizzano su specifici servizi erogati dal Comune o da altri Enti e istituzioni. Il servizio di Segretariato Sociale rappresenta la risposta istituzionale al diritto dei cittadini a ricevere informazioni esatte, dettagliate, esaustive e pertinenti sul complesso dei servizi, delle procedure per accedervi, delle prestazioni, delle normative utili ad effettuare una libera scelta tra le risorse sociali disponibili e per poterle utilizzare correttamente.Negli sportelli territoriali saranno fornite le informazioni necessarie e la modulistica per accedere a diversi servizi come il trasporto e accompagnamento disabili e disagiati, inserimento anziani e disabili in struttura, interventi di supporto ai minori ed alla genitorialità, assistenza economica e alimentare, misure di integrazione al reddito, assistenza domiciliare, servizio di telesoccorso, e tanto altro ancora.