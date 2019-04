Omicidio di un 19enne ad Alghero, arrestato un coetaneo che ha confessato

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

E’ stato raggiunto da un proiettile esploso da una pistola a bruciapelo. Per un 19enne di Alghero, Alberto Melone, non c’è stato nulla da fare. Il suo presunto assassino, Luca Saba 18enne, è stato arrestato e dopo un lungo interrogatorio nel corso della notte è crollato ed ha confessato di essersi recato al primo piano di una palazzina in piazza Teatro ad Alghero e di aver sparato a Melone. L’episodio si è verificato ieri notte intorno alle 21.30. Alghero è sotto shock. Proseguono le indagini per capire i moventi del gesto.