Gli atleti della Kan Judo Olbia vanno sul podio ad Arborea per il Gran Prix regionale

OLBIA. Tre giovanissimi atleti della Kan judo Olbia - Judo team Angelo Calvisi sul podio ad Arborea nella seconda fase del Gran prix regionale esordienti A e B, circuito a punti in tre tappe riservato ai ragazzi di tutti i club della Sardegna. Ottima gara per Davide Lepri che ha vinto tre incontri per ippon e si è classificato primo nei 38 chili esordienti A, la prima delle categorie agonistiche, riservata ai dodicenni. Un risultato che, sommato al terzo posto della prima fase, lo colloca in ottima posizione nella classifica generale. Anna Virdis, reduce dal prestigioso argento conquistato a Perugia la scorsa settimana, ha invece conquistato il secondo posto nei 48 kg esordienti B (13/14 anni).Seconda classificata nei 63 kg esordienti B Letizia Nicolè.Bloccati purtroppo nelle fasi eliminatorie gli altri tre ragazzi della squadra olbiese, Riccardo Nurzia, Gabriele Deiana e Teseo Garrucciu.Continua nella palestra di via Perù, con la guida del maestro Angelo Calvisi e dei collaboratori tecnici Gavino Carta, Salvatore Calvisi ed Elio Mele, la preparazione per i prossimi impegni della Kan judo Olbia.Domenica i piccoli judoka, preagonisti, saranno a Macomer per il Trofeo Judo Yano.A fine mese, invece, è in programma un importante impegno internazionale per quattro cadetti (under 18) che parteciperanno alla Budapest cup, competizione di alto livello che ha già visto negli anni scorsi la partecipazione del Judo team Angelo Calvjsi.