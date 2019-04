© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si avvisa la cittadinanza, che nella mattinata del 10 aprile tutti gli sportelli degli Uffici Amministrativi della Questura e della Sezione di Polizia Stradale rimarranno chiusi e non fruibili dal pubblico per l’intera giornata, significando che in quella giornata, nella hall della Questura, verrà celebrata la cerimonia del 167° Anniversario della Polizia di Stato.