Colpo di scena Alitalia, Meloni (Pd): "La Regione blocchi questa assurda strategia"

OLBIA. Il consigliere regionale del partito democratico, Giuseppe Meloni, è intervenuto in merito alla decisione di Alitalia di operare su Olbia in continuità territoriale senza contributi pubblici. Ecco le sue parole: "È davvero incredibile come Alitalia, che sopravvive solo grazie ad un prestito ponte accordato dal Governo (e che peraltro non riesce a restituire), possa innescare una simile "guerra dei cieli" contro Air Italy. Tutto questo accade mentre la Sardegna non ha ancora, a distanza di un mese e mezzo dalle elezioni, una giunta completa a causa delle lotte di potere all'interno del centrodestra.





Il Presidente della Regione Solinas, ad oggi ancora vice presidente del gruppo Lega/Psd'Az al Senato, intervenga immediatamente sul Governo (principale azionista di Alitalia) affinché venga bloccata questa assurda strategia, che, se portata a compimento, produrrebbe unicamente l'abbandono dell'Isola da parte di Airitaly e la perdita di centinaia di posti di lavoro in Sardegna”.

